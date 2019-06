Aus Constantin Medien wird Sport1 Media

Der Name Constantin Medien hat wohl bald ausgedient. Zu den Produktionen des Hauses zählt unter anderem der Stammtisch-Talk "Doppelpass" bei Sport1.



Hinter der Umbenennung steckt der Plan, das Hauptbetätigungsfeld Sport noch mehr in den Fokus zu rücken, wie zuerst die "Welt" berichtet.