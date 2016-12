Aus Funkhaus Europa wird "Cosmo"

Funkhaus Europa, das junge, europäische Kulturradio von WDR, Radio Bremen, RBB und NDR, bekommt einen neuen Namen. Ab 2017 soll der Sender "Cosmo" heißen.



Der Sender Funkhaus Europa geht neue Wege. Das Programm, das von WDR, Radio Bremen, RBB und NDR als junges europäisches Kulturradio betrieben wird, bekommt einen neuen Namen. Wie der WDR mitteilte, wird der Sender ab dem Jahr 2017 "Cosmo" heißen. "Cosmo" war seit dem Sendestart im Jahr 1999 der Name der Morgensendung.