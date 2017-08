Aus "Mona Lisa" wird "Plan B"

Das ZDF besetzt den "Mona Lisa"-Sendeplatz neu. Mit "Plan B" folgt ab Herbst ein Doku-Format auf das langjährige Frauenmagazin.



Start für "Plan B" ist der 7. Oktober. Ab dann wird im wöchentlichen Rhythmus immer samstags um 17.35 Uhr nach eigenen Angaben konstruktiver Journalismus geboten. 'Konstruktiv' deshalb. weil in dem Doku- und Reportage-Format die einzelnen Beiträge jeweils immer einen Lösungsansatz mitliefern sollen.