Aus Sky Cinema Hits wird Sky Cinema Fast & Furious HD

Ab Anfang Januar gibt es für zwei Wochen den schnellsten Pop-up-Sender der TV-Geschichte. Auf dem Sendeplatz von Sky Cinema Hits wird dann Sky Cinema Fast & Furious HD erscheinen.



Sky zeigt ab dem 8. Januar zwei Wochen lang alle Filme der "Fast & Furious"-Reihe ununterbrochen auf einem eigenen Kanal und in bester Bildqualität. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2001 konnte die Reihe Millionen Fans in der ganzen Welt in Ihren Bann ziehen.