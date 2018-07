Aus aktuellem Anlass: ARD geht mit "Sommer extrem" an den Start

Passend zur Hitzewelle erzählt das Erste Geschichten aus dem schwitzenden Deutschland. "Sommer extrem - Volle Strände und vertrocknete Felder" heißt das neue Magazin.



Am Mittwoch (1. August) feiert "Sommer extrem" Premiere in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender blickt in dem neuen Format auf die Folgen der Hitze in Deutschland.