Aus der "Höhle der Löwen" direkt zu QVC

Ralf Dümmel, seines Zeichens Unternehmer und Juror bei "Die Höhle der Löwen" hat einen Deal mit QVC unter Dach und Fach gebracht. Bekommt ein Produkt in der Show sein, landet es direkt im Teleshopping.



Aus dem Testlabor auf die Laderampe - den Gründern und Jungunternehmern, aus der "Höhle der Löwen", winken jetzt noch mehr direkte Vertriebsmöglichkeiten. Mit Ralf Dümme hat neben Judith Williams nun ein weiterer Juror der Show, dank eines Deals mit QVC, einen Teleshopping-Partner zur Hand.