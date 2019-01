Aus für "Game of Clones" bei RTL II

RTL II zeigt keine weiteren Folgen der Datingshow "Game of Clones". Der Sender hat die Reißleine gezogen, nachdem die Einschaltquoten ernüchternd waren.



""Game Of Clones" ist leider nicht auf die erhoffte Zuschauerresonanz gestoßen", sagte ein Sprecher am Dienstag. Stattdessen soll auf dem Sendeplatz am Donnerstag ab 20.15 Uhr die Dokusoap "Frauentausch" zu sehen sein. "Game of Clones" war am 10. Januar mit im Schnitt 0,55 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 1,7 Prozent gestartet. Die Folge danach hatte nur noch 0,37 Millionen (1,2 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sackte der Marktanteil von 4,2 auf 2,6 Prozent ab. Zuvor hatte der Branchendienst "dwdl" darüber berichtet.