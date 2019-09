Aus für "Neo Magazin Royale" – neue Show für Böhmermann

Satiriker Jan Böhmermann soll bald eine eigene Show im ZDF-Hauptgrogramm bekommen. Sein bisheriges Format "Neo Magazin Royale" im Spartenprogramm soll noch dieses Jahr zum letzten mal ausgestrahlt werden.



Sein Wunsch, den Spartenkanal ZDFneo zu verlassen, war offenkundig – jetzt scheint er sich zu erfüllen: Jan Böhmermann, der Agent Provocateur des deutschen Fernsehens, wird wohl zum Jahreswechsel ins Hauptprogramm des Öffentlich-Rechtlichen umziehen.

Meldungen zu diesem Thema

Echtes Leichenfoto bei "Aktenzeichen XY" verstört Zuschauer

Millionenklage der ARD-Tochter IRT wird abgeschmettert

ZDF: Neue Folgen für vier Vorabendserien ab nächster Woche



Laut "Spiegel" soll Böhmermann seinen Mitarbeitern die Neuigkeit am gestrigen Mittwochabend mitgeteilt haben. Diese bedeute allerdings auch das Aus für Böhmermanns bisheriges Show-Format, "Neo Magazin Royale". Die letzte Ausgabe des Satire-Magazins soll bereits in diesem Dezember bei ZDFneo laufen.



Des weiteren soll sich Böhmermann bereits mit ZDF-Prorgrammdirektor Norbert Himmler in Köln geroffen haben, um Details im Bezug auf das neue Format für den Satiriker im Hauptprogramm des ZDF zu besprechen. Dem ZDFneo bleibt Böhmermann jedoch zumindest teilweise erhalten: Er soll auch in Zukunft weiter an Formaten für den Spartensender schreiben.