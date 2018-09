Aus für "Schlag den Henssler"

Nach der Senung"Schlag den Henssler" am vergangenen Wochenende hat TV-Koch Steffen Henssler entschieden, dass diese Ausgabe die letzte für ihn gewesen sein soll.



Mit 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe am letzten Sonnabend sackte "Schlag den Henssler" weit unter den Senderschnitt ab.