Aus für Sexratschläge im Dschungel

Die Sex-Ratgeberin Leila Lowfire fliegt aus dem RTL-Dschungelcamp.



Sex-Ratgeberin Leila Lowfire (25) hat am zwölften Tag die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" verlassen müssen. "Ich würde gerne mal wieder duschen und im Bett schlafen", sagte sie unmittelbar vor der Verkündung des Zuschauer-Votings am späten Dienstagabend. In den vergangenen Tagen war die Berlinerin, die eigentlich Leila Ziaabadi heißt und in ihren Podcasts freizügig über Sex redet, im Camp kaum aufgefallen.