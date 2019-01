Aus radioBerlin 88,8 wird RBB 88,8

Der RBB führt die Runderneuerung seiner Programme fort. In Brandenburg und Berlin heißt es künftig beispielsweise "It‘s Fritz", im Radio und auf den für das junge Publikum wichtigen Plattformen. Doch das ist nicht die einzige Änderung.



Das Auffälligste zuerst: Mit neuer Moderation und neuem Musik-Konzept tritt RBB 88.8 die namentliche Nachfolge von radioBerlin 88,8 an.