Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde live im Ersten

In der ersten Runde war der Zauber des DFB Pokals bereits zu spüren. Können die vermeintlich leichten Gegner auch in der zweiten Runde den Favoriten ein Bein stellen? Zur Auslosung gibt es jedenfalls direkt ein Kuriosum.



Weil die ARD mit dem DFB die Vereinbarung ausgehandelt hat, dass die Auslosung der Pokalrunden immer am Sonntag nach der zuletzt gespielten DFB-Pokal-Runde in der Sportschau stattfinden wird, kommen Borussia Dortmund und Rasen-Ballsport Leipzig Fans zum Bundesliga-Auftakt in eine merkwürdige Position: Die Auslosung der zweiten Runde kollidiert nämlich genau mit ihrem ersten Bundesliga-Heimspiel.

Meldungen zu diesem Thema

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals auf Sky und im Ersten

Im Hauptprogramm: ARD zeigt Drittliga-Hit Lautern - 1860 live

Trotz Quotenhoch: Werbeeinahmen der "Sportschau" brechen ein

Hält man es jedoch weder mit Red Bull noch mit den Schwarz-Gelben, ist der Termin im Rahmen der Sportschau eine eindeutige Verbesserung zum Prozedere der Vergangenheit. Viele Fußballverrückte erinnern sich wohl noch zu gut an Pokalauslosungen zu teils unchristliche Zeiten nach dem letzten DFB-Pokalspiel. Die Glücksfee für die Ziehung der zweiten Runde wird diesmal Sprinterin Gina Lückenkemper im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund geben. Weit hätten es interessierte Fans aus dem Signal Iduna Park also nicht.

Exoten mit klangvollen Namen wie "Weiche" und "Chemie" in 2. Runde dabei



Nach Erfolgen von Underdogs wie Weiche Flensburg ist der zweite Lostopf mit Mannschaften von der 3. Liga abwärts recht gut gefüllt. Die Mannschaften der ersten und der zweiten Liga finden sich im ersten Lostopf wieder. Sind die sechs verbliebenen Drittligisten und Amateure erst einmal verteilt, werden die Mannschaften aus Topf eins gegeneinander gelost.



Fünftligist BSG Chemie Leipzig ist wohl der größte Außenseiter und könnte sogar auf den direkten Stadtrivalen treffen. Dieses Kuriosum hat neben der Stadt Leipzig sonst nur noch Berlin mit Hertha und Union zu bieten. Für weitere spannende David gegen Goliath Duelle und echte Pokalfieber wird in jedem Fall gesorgt sein. Nachdem bereits der SSV Ulm spektakulär den Titelverteidiger Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb warf, ist klar, dass im Mai ein neuer Pokalsieger gekürt wird. Nun müssten auch alle Top-Teams die Warnung verstanden haben, dass der Pokal seine viel zitierten eigenen Gesetze hat. Erst ab dem Achtelfinale können alle Kugeln aus demselben Topf gezogen werden und dadurch auch jeder auf jeden Treffen.



Die Begegnungen der zweiten Runde werden am 30. Und 31. Oktober ausgetragen. Dabei finden an beiden Tagen jeweils vier Spiele um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr statt. Alle Begegnungen werden bei Sky live gezeigt, zumindest ein Spiel auch in der ARD.



Zuvor steht aber noch die Auslosung in Dortmund an. Diesen Sonntag ab 18 Uhr werden die Fans der verbliebenen Teilnehmer in der "Sportschau" Gewissheit bekommen, gegen wen ihr Team spielt. Außer vielleicht denen, die im Westfalen-Stadion sind - aber wofür gibt es doch Smartphones?