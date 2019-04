"Außenseiter Spitzenreiter" geht in die Verlängerung

Wie kommt ein Auto vom "King des Rock'n'Roll" nach Thüringen? Und wo befindet sich Mitteldeutschlands kleinste Schule und wer besitzt eigentlich Deutschlands ältesten Mietvertrag? Am 2. Mai startet die neue vierteilige Staffel "Außenseiter Spitzenreiter" im MDR-Fernsehen.



Zum Auftakt der neuen Staffel von "Außenseiter Spitzenreiter" wird ein Mann vorgestellt, der für seine Sammelleidenschaft viel, viel Platz braucht.