Außergerichtliche Einigung zwischen WDR und Filmchef Henke

Vor einem Monat kündigte der WDR seinem Fernsehfilmchef fristlos. Der Grund: Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Nun haben sich der Sender und Gebhard Henke ohne Gerichtsbeschluss einigen können.



Wegen glaubhafter Vorwürfe bezüglich sexueller Belästigung hatte sich der WDR im Juni von seinem Fernsehfilmchef Gebhard Henke getrennt. Jetzt einigten beide Parteien sich auf die Beilegung des Arbeitsrechtsstreits.