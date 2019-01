Australian Open gestartet: Kerber weiter - heute Nacht Zverev

Das ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte zu Beginn für deutsche Tennis-Fans Freude und Trauer parat. Alexander Zverev, Detuschlands Titelhoffnung bei den Herren, spielt heute Nacht erstmals.



Mit einem erwarteten klaren Erfolg von Angelique Kerber und einem überraschenden Ausscheiden von Deutschlands Nummer zwei im Damentennis, Julia Görges, sind in der Nacht auf den heutigen Montag die Australian Open in Melbourne gestartet.