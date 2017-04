Australische Erfolgsserie "The Heart Guy" ab Mai auf Sky 1

Ein arroganter Herzchirurg wird zum Landarzt degradiert. Sky 1 strahlt die erfolgreiche Arztserie aus Australien ab Mai aus.



Hugh Knight (Rodger Corser) ist talentiert, charmant, gutaussehend und lebt in Sidney. Dort wird er als aufgehender Stern der Herzchirurgie gesehen. Doch der junge Arzt setzt sich nur allzu gern über Regeln hinweg und sieht sich als unfehlbar an. Das geht nicht lange gut. Nach einer durchzechten Partynacht wacht er nämlich in einer Hotelsuite neben einem bewusstlosen Model auf. Ursache dafür ist eine Überdosis. Der Skandal kostet Knight die Chirurgenlizenz. Er darf nur noch als Allgemeinmediziner tätig werden.