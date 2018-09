Australischer Senderchef tritt nach E-Mail-Affäre zurück

Australiens öffentlich-rechtlicher Rundfunk bekommt nach einer Affäre um die Unabhängigkeit seiner Berichterstattung einen neuen Chef.



Der bisherige ABC-Vorsitzende Justin Milne trat am Donnerstag zurück, nachdem eine E-Mail bekannt geworden war, in der er die Entlassung einer vermeintlich zu regierungskritischen Journalistin gefordert hatte. Zur Australian Broadcasting Corporation (ABC) gehören Fernseh- und Radiosender. Die amtierende Mitte-Rechts-Regierung wirft ABC vor, linkslastig zu berichten.