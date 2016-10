Auswertung von Whatsapp-Daten: Facebook zieht vor Gericht

Facebook geht zum Gegenangriff über und zieht in Deutschland vor Gericht. Grund ist das Verbot, die Daten seines Messengerdienstes Whatsapp zu verwerten. Währenddessen will sich das soziale Netzwerk an die Verfügung halten.



Facebook ist wie angekündigt gegen das in Deutschland verfügte Verbot, Daten der Tochter Whatsapp auszuwerten, vor Gericht gezogen. Das bestätigte ein Sprecher des weltgrößten Online-Netzwerks am Mittwoch. Der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar hatte Facebook Ende September untersagt, Daten von deutschen Whatsapp-Nutzern zu erheben und zu speichern.