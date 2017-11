Auszeichnung für ZDF-Berichterstattung von Rio 2016

Alle zwei Jahre würdigt das Internationalen Olympischen Komitee (IOC) seit 1976 herausragende Fernsehbeiträge von Olympischen Sommer- und Winterspielen mit dem renommierten Golden Rings Award. Er wird in sechs Kategorien vergeben.



Die Berichterstattung des ZDF von den Olympischen Spielen 2016 in Rio konnte Olympic Golden Rings Award mit einer Silbermedaille in der Kategorie "Best Olympic Digital Service".