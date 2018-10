Auszeichnungen für die "solide Branche": Comedypreis verliehen

Wer Unvorhergesehenes scheut, ist beim Deutschen Comedypreis in der Regel gut aufgehoben. Man weiß, was man bekommt - und das ist oft Carolin Kebekus. In diesem Jahr ist das nicht sonderlich anders. Hier und da gibt es aber tatsächlich ein paar Entwicklungen zu beobachten.



Carolin Kebekus wirkt wirklich überrascht - und das ist eigentlich die größte Überraschung. "Das ist jetzt total bescheuert, ne? Weil ich das Ding hier moderiere", stellt die Komikerin fest. Sie hat gerade den Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Bestes TV-Soloprogramm" bekommen ("Carolin Kebekus live! – AlphaPussy", RTL) - und ist nebenbei auch noch Moderatorin der zugehörigen Gala am Sonntagabend in Köln. Dass sie wenig später - und wie schon 2017, 2016, 2015, 2014 und 2013 - auch als "Beste Komikerin" ausgezeichnet wird, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als es passiert, wirkt die 38-Jährige allerdings auch schon weniger überrascht. Der Abend ist die Essenz der vergangenen Jahre.