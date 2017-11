Auto Motor und Sport TV kommt nach Norwegen

Das Medienunternehmen Motor Presse TV expandiert mit dem Auto Motor und Sport Channel in Richtung Norwegen. Der Sender ist dort ab sofort Teil einer Pay-TV-Plattform.



Autor Moto und Sport TV wird in Norwegen auf der der Pay-TV-Plattform von Canal Digital verbreitet werden und soll auf diese Weise 2,5 Millionen Haushalte erreichen. Der Sender wird in den skandinavischen Gefilden auch passenderweise sprachlich angepasst und dort unter dem Namen Auto Motor og Sport laufen.