"Auto Motor und Sport" bei Amazon Channels

Zuwachs bei Amazon Channels: Der OTT-Dienst wird in der Sparte Motorsport erweitert.



Über Amazon Channels lässt sich ab sofort auch der "Auto Motor und Sport Channel" abonnieren. Voraussetzung ist ein Prime-Abonnement, für den Sender werden nochmal 2,99 Euro zusätzlich im Monat nach einer kostenlosen Testphase von 14 Tagen fällig.