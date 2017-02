Auvisio präsentiert neue DVB-T2-Antenne

Der Wechsel im digitalen Antennenfernsehen auf DVB-T2 HD rückt näher, auviso bietet dafür eine neue Antenne an. Die aktive DVB-T2-Antenne steht laut Hersteller für eine hohe Bild- und Tonqualität.



Ab sofort ist die neue aktive DVB-T2-Antenne von Auviso auf dem Markt erhältlich. Damit zielt der Hersteller natürlich auf Kunden ab, die sich noch vor der Abschaltung des alten Antennensignals am 29. März in den Ballungsgebieten mit einem neuen Gerät ausstatten möchten, um weiterhin unverschlüsselte Fernsehprogramme per Antenne in Full-HD-Qualität empfangen zu können.