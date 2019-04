"Avengers Endgame" auch in Deutschland an der Spitze

Der Superheldenfilm "Avengers: Endgame" hat auch in den deutschen Kinos Rekorde gebrochen. Das Sciene-Fiction-Werk legte den besten Wochenendstart des laufenden Kinojahrs, den besten Start eines Marvel Films und den besten Start einer Comicverfilmung hin.



Der prominent besetzte Abschluss der Infinity-Reihe schaffte zwischen Donnerstag und Sonntag etwa 1,67 Millionen Besucher und erreichte damit auf Anhieb den ersten Platz der offiziellen deutschen Kinostarts, wie Media Control am Montag mitteilte. Der Film war am Mittwoch angelaufen, laut Media Control sahen ihn damit bislang insgesamt 2 132 735 Besucher.



Von einem bislang erreichten Einspielergebnis von 24,32 Millionen Euro sprach die Walt Disney Company in einer Mitteilung von Montag. Mit einem Marktanteil von 72 Prozent habe sich das Superheldenepos "mühelos an Platz eins der deutschen Kinocharts" gesetzt. Der Marvel-Blockbuster habe nach Umsatz das erfolgreichste 5-Tage-Startwochende aller Zeiten und das zweiterfolgreichste Startwochenende aller Zeiten nach "Star Wars: Das Erwachen der Macht" gehabt.