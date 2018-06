"Avengers: Infinity War" knackt Zwei-Milliarden-Dollar-Marke

"Avengers: Infinity War" ist der erste Superhelden-Film, der weltweit mehr als zwei Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1,7 Milliarden Euro) eingespielt hat.



Geknackt wurde die Marke nach Berechnung der Branchenseite "Boxofficemojo.com" mit dem Einspielergebnis des Montags. Etwa ein Drittel wurde im US-Markt erwirtschaftet, zwei Drittel im Rest der Welt. Eine Fortsetzung des Marvel-Abenteuers soll im kommenden Frühjahr in die Kinos kommen.