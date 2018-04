Avengers-Poster im neuen BLU-RAY MAGAZIN 04/18

Avengers-Fans dürfen sich freuen, denn die aktuelle BLU-RAY-MAGAZIN-Ausgabe 04/18 bietet neben zwei Variant-Covern samt Rundum-Motiv und einer großen Titelstory mit zahlreichen Hintergrundfakten auch noch ein riesiges A1-"Avengers: Infinity War"-Poster. Welche Rolle Thors neue Waffe spielt und wie er sein vollständiges Augenlicht wieder erhält, welche Funktionen der neue Iron-Man-Anzug birgt, warum Thanos die halbe Menschheit zerstören möchte und was es mit dem schwarzen Orden auf sich hat – dies und noch vieles mehr erfahren Sie in unserem großen "Infinity War"-Spezial. Zudem zählen wir alle Infinity-Steine auf (sogar den Seelenstein) und rekapitulieren, in welchen bisherigen Marvel-Filmen die von Thanos so begehrten Objekte bereits vorkamen.

Kathryn Bigelows "Detroit" ist dieses Mal unser Test des Monats. Der Film zeigt die Rassenunruhen im Detroit der 1960er Jahre.Die öffentliche Razzia eines von Afroamerikanern besuchten Nachtclubs ohne Schanklizenz bringt das Fass endgültig zum überlaufen und es entspinnt sich ein packendes Drama vor der Kulisse dieses Ausnahmezustandes.

Bild: Auerbach Verlag



Die weiteren rund 80 Blu-ray und UHD-Blu-ray-Tests weisen gleichermaßen bekannte Highlights wie "Paddington 2", "Thor – Tag der Entscheidung", "Fack Ju Göhte 3" und "Twin Peaks – A Limited Event Series" als auch preisgekrönte Kostbarkeiten wie "The Square", "Battle Of The Sexes" und "The Big Sick" auf. Zudem warten wieder zahlreiche Geheimtipps a la "Gladbeck", "A Silent Voice", "Mayhem", "Bullet Head" und "It Came From The Desert" darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.



Wir schauen uns in einem Spezial die Fritz Lang Box" genauer an und widmen uns im Serien-Teil solch sehenswerten Juwelen wie den zweiten Staffeln von "Dark Matter" und "Brotherhood".



Im BluNote Café erwarten uns diesmal mehrere Blu-ray-Veröffentlichungen zum Thema Filmmusik, wobei der Schwerpunkt auf Hans Zimmer, John Williams und Danny Elfman liegt.



Im UHD-Blu-ray-Teil vergleichen wir die 4K-Versionen von u. a. "Die Reise der Pinguine II", "unser blauer Planet II", "Justice League", "Thor – Tag der Entscheidung" mit den verfügbaren 2K-Versionen auf Blu-ray und verraten Ihnen, ob sich der Kauf lohnt. Zudem beleuchten wir, welche Neuerungen Dolby Vision und HDR 10 + für den Heimkinogebrauch mit sich bringen.