Avinity will 2018 bei HDMI 2.1 mit HDMI-Premium punkten

Die Kabelmarke Avinity zieht beim HDMI-Premium-Programm ein positives Zwischen-Resümee und will auch beim neuen HMDI-Standard höchsten Ansprüchen genügen.



Knapp ein Jahr ist es her, dass die Kabelmarke Avinity Teil des offiziellen HDMI-Premium-Programms wurde. Das wurde von der für HDMI-Spezifikationen zuständigen Lizenzstelle HDMI-Licensing LL ins Leben gerufen wurde.