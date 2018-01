Axel Schulz geht als Box-Experte ans Sport1-Mikrofon

Axel Schulz kehrt zurück an den Ring. Sport1 konnte ihn als Experte für die neue Box-Kampagne des Senders gewinnen.



Am 17. Februar heißt es "Ring frei" für Axel Schulz in seiner neuen Rolle als TV-Experte bei Sport1. Seine Premiere wird der ehemalige Star des deutschen Boxens und heutige Werbeprofi wenn der 22-jährige Vincent Feigenbutz in Ludwigsburg gegen den zwölf Jahre älteren Südafrikaner Ryno Liebenberg antritt. Sport1 übertragt den Boxabend des Promo-Teams Sauerland ab 20 Uhr live.