Axel Springer Verlag wurde um Millionen betrogen

Eine kriminelle Bande um einen früheren Springer-Manager soll den Verlag über zehn Jahre lang betrogen haben. Funktioniert hat der Betrug mit Scheinrechnungen für Leistungen, die nicht erbracht wurden.



Ex-Logistikchef Markus Günther war offensichtlich Mittelpunkt krimineller Machenschaften bei seinem Ex-Arbeitgeber. Gemeinsam mit einer kriminellen Bande hat er die Axel Springer SE um über zehn Millionen Euro betrogen, schreibt das "Manager Magazin".