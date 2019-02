Axel Springer ordnet digitale Chefetage neu

Für die Führung des digitalen Verlagsgeschäftes von Axel Springer gibt es frischen Wind: Die jungen Kandidaten Betzold, Fadlallah und Fuhrhop bekommen zukünftig mehr Verantwortung im großen Medienhaus.



Da tut sich was in Axel Springers Chefetage. Das Berliner Verlagshaus ordnet die Führung des digitalen Verlagsgeschäftes neu. So bekommen der Managing Director Bild und Welt Digital Stefan Betzold und Samir Fadlallah, der bislang CTO war, neue Aufgben. Sie werden Geschäftsführer für den digitalen deutschen Verlagsbereich bei Axel Springer.