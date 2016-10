Axel Springer und Discovery investieren in US-Mediengruppe

Discovery beteiligt sich mit 100 Millionen Dollar an dem neuen Medienunternehmen Group Nine Media. Die Gruppe bündelt digitale Medien für Millenials. Springer ist der zweitgrößte Anteilseigner.



In New York hat sich ein neues digitales Medienunternehmen gegründet. Group Nine Media bündelt Medien, die sich vor allem an sogenannte Millenials, also Jugendliche und junge Erwachsene, richten. Mit dabei sind unter anderem die Marken "Thrillist", "Now this media", "The Dodo" und "Seeker". An dem gemeinsamen Unternehmen baut vor allem Discovery Communications mit.