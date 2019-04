Axing stellt neue Techniklösung für DVB-T2-Geräte vor

Neue Zeiten erfordern ein neues Denken. Gerade beim Umrüsten auf Glasfasernetze stehen Netzbetreiber vor neuen Herausforderungen. Sie bieten TV und Multimedia nur noch IP-gestützt an. Der Schweizer Hersteller Axing bietet für diese Anpassung neue Technik an.



Bislang lief es so in der Welt des digitalen Kabel-Empfangs: Das Satellitensignal wurde in mehrere Ausgangssignale für DVB-C/T oder IPTV gewandelt. Durch die Umstellung auf Glasfaser muss nun vermehrt der umgekehrte Weg gegangen werden. Daher werden für Unternehmen, Hotels, Krankenhäuser und andere mit DVB-C/T/T2-Engeräten neue Kopfstellen benötigt.