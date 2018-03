B2B-Kabelnetzbetreiber HL komm wird PYUR

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus tritt schon seit August 2017 unter dem Namen PYUR auf. Nun übernimmt er den Markennamen auch im B2B-Bereich für die Tochter HL komm.



Die Tele-Columbus-Tochter HL komm wird in Zukunft auch unter der Marke "PYUR" agieren. HL komm ist hauptsächlich im geschäftlichen Bereich für Internetlösungen tätig. Mit der Namensänderung will HL komm sich bundesweit stärker aufstellen. Die handelsrechtliche Firmierung unter HL komm wird allerdings weitergeführt.