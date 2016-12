BBC 100 Women: Ist das Internet sexistisch?

Frauen sind bei Wikipedia stark unterrepräsentiert. Die BBC will das jetzt ändern. Im Rahmen der Reihe "100 Women" veranstaltet sie mit der Internet-Enzyklopädie einen "Edit-a-thon".



Die BBC veranstaltet zusammen mit Wikipedia einen sogenannten "Edit-a-thon". Die Veranstaltung, die im Rahmen der Reihe "100 Women" stattfindet, soll Frauen dazu animieren, mehr Artikel zu verfassen und gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Artikel über Frauen erscheinen. Zur Zeit sind gerade mal 15 Prozent der Autoren weiblich. Nur 17 Prozent der veröffentlichten Biographien handeln von Frauen.