BBC Global News startet neue Doku-Plattform BBC Reel

BBC News startet mit BBC Reel, eine neue Online-Plattform für Video-Features, die nichts geringeres als das weltweite Archiv der besten digitalen Produktionen des britischen Senders sein soll.



Die neue Plattform soll auch eigene Inhalte produzieren und damit neue Zielgruppen erreichen.



Auf der Videoplattform sollen die die besten digitalen Dokumentations-Inhalte eine Heimat finden, die aus BBCs weltweitem Produzenten-Netzwerk stammen. Bereits jetzt hat BBC Produktionen an mehr als 50 Filmemacher in 40 Ländern in Auftrag gegeben.