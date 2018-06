BBC: Nur begrenzte Plätze bei UHD-Übertragungen von WM

Die BBC hat angekündigt, ihre WM-Spiele im Ultra-HD-Format über den BBC iPlayer auszustrahlen. Allerdings gibt es eine Obergrenze für die Anzahl der Zuschauer, die auf die Berichterstattung zugreifen können.



Auf dem BBC iPlayer werden in der UHD-Testversion alle 29 WM-Spiele von BBC One in UHD und HDR dargestellt. "Zehntausende" sollen gleichzeitig auf das Angebot zugreifen können, allerdings nach dem Windhundprinzip. Wer zuerst einschaltet, darf die volle Qualität genießen.