BBC: Reichweitenrekord für Website

Für die BBC war das Jahr 2016 überaus erfolgreich. Die Website BBC.com erzielte eine Rekordreichweite von 15 Milliarden Page Views und fast 100 Millionen Unique-Besuchern im Monat. Das absolute Rekordhoch von 114 Millionen Page Views und 21 Millionen Unique Browser erreichte die Seite am Freitag, den 24. Juni 2016 - dem Tag des EU-Referendums bezüglich des Brexits. Aber auch Ereignisse wie der Terroranschlag in Brüssel, der Anschlag in Nizza oder die US-Wahl bescherten der BBC eine Menge Aufrufe.