BBC Schottland testet Musikprogramm über DAB

BBC Schottland startet ein Experiment über DAB und das Internet. Eine temporäre Pop-Up-Station soll als zweiter Sender speziell für Musik und Kultur erprobt werden. Der Nachrichtenkanal bleibt auf UKW.



BBC Radio Scotland startet vom 23. bis zum 30. November eine Sendestrecke über DAB und Internet. Wie das Portal "Radiowoche" berichtet, soll die Pop-Up-Station BBC Radio Scotland Music Extra die musikalische Breite von Rock, Pop, Jazz, Country und Folk, aber auch traditionelle schottische Musik abdecken. Der Kurzzeit-Sender ist ein Test für ein zweites Programm in Schottland.