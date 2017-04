BBC-Talkshow "Hardtalk" feiert 20. Jubiläum

Das langlebige Talkformat "Hardtalk" auf BBC World News feiert seinen 20. Geburtstag. Zum Jubiläum ist eine ganze Woche Sonderberichterstattung geplant. Stargast: Sir Ian McKellen.



Ab dem 3. April wird es eine Woche lang das beste aus 20 Jahren Hardtalk zu sehen geben. Am 4. April läuft dann die Jubiläumsausgabe mit dem Schauspieler Sir Ian McKellen, der Moderator Stephen Sackur eine halbe Stunde lang Rede und Antwort stehen wird.