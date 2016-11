BBC World Service expandiert nach Nordkorea

Die BBC expandiert und stößt mit ihrem BBC World Service nun sogar bis Nordkorea vor. Dort möchte sich das Unternehmen mit Nachrichtensendern etablieren.



Mit seinen Nachrichtensendern möchte BBC World Service nun bis nach Nordkorea vordringen. Dabei handelt es sich um die größte Expansion seiner journalistischen Bestrebungen seit den 40er Jahren. Wie diese Bemühungen um unabhängigen Journalismus in dem für seine strikte Diktatur bekannten Nordkorea aussehen soll, ist allerdings noch nicht ganz klar. Experten rechnen an dieser Stelle bereits mit so manch einer hitzigen Debatte.