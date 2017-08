BBC World Services wird um 12 Sprachen erweitert

Der internationale Radiosender BBC World Services bot bislang ohnehin schon Beiträge in 28 Sprachen an. Nun kommen nochmal ein Dutzend dazu.



Seit dem gestrigen 21. August sendet BBC World Services in einer weiteren Sprache. Der grenzüberschreitend gesprochene nigerianische Dialekt Pidgin wurde als 29. Sprache in den Kanon aufgenommen. Elf weitere Sprachen werden bis Ende 2018 folgen. Darunter befinden sich Serbisch, Koreanisch und Punjabi.