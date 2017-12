BBC bringt Sprachbefehle für Amazon Alexa

Die BBC hat ihren ersten Sprachdienst für intelligente Lautsprecher auf den Markt gebracht. Den Anfang macht Amazons Alexa begonnen und geplant ist, in Zukunft Dienste für andere smarte Lautsprecher einzuführen.



Der Dienst für Amazon Alexa ermöglicht den Zugriff auf Live- und On-Demand-Inhalte von 10 nationalen, 6 britischen und 40 lokalen Radiosendern der BBC sowie vom BBC World Service Radio.