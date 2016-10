BBC bringt die "100 Women" zurück

Auch in diesem Jahr zeigt die BBC seine preisgekrönte Programmstaffel "100 Women". Im Zentrum stehen 100 bedeutenden Frauen und ihre außergewöhnlichen Lebenswege.



Auch 2016 zeigt die BBC seinen Programmschwerpunkt "BBC 100 Women". Ab dem 21. November rückt der Sender auf den internationalen Nachrichtenangeboten Erzählungen von Frauen über Missachtung, der Frage, ob das Internet sexistisch ist, und den alltäglichen Belästigungen auf der Straße, in den Mittelpunkt.

Gleichzeitig stellt der Sender die mittlerweile vierte Liste der 100 Frauen zusammen, die in diesem Jahr weltweit eine Inspiration waren.