BBC bringt eigenen Sprachassistenten auf smarte Geräte

Neben den bekannten Stimmen von Amazons Alexa und Googles Siri könnte auch schon bald eine dezent britische Klangfarbe durch smarte Wohnzimmer hallen: Unter dem Arbeitstitel "Beeb" bereitet der BBC seinen eigenen Sprachassistenten auf den Launch vor.



Während der BBC im Gegensatz zu Amazon und Apple nicht plant, die Sprachassistenz auf eigenen Hardware-Produkten auszuliefern, sollen bereits zum Produktstart diverse regionale Akzente des Vereinigten Königreichs verfügbar sein.