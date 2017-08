BBC kauft Rechte an ZDF-Reformationszweiteiler

Das ZDF zeigt Ende Oktober zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation einen Zweiteiler über Martin Luther. Nun hat sich auch die BBC die Rechte daran gesichert.



Schon kurz nach der Ausstrahlung im ZDF am 30. Oktober wird "Zwischen Himmel und Hölle" in Großbritannien auf BBC Four laufen. Der von UFA Fiction produzierte Zweiteiler wird international unter dem Titel "Reformation" von Fremantle Media vermarktet.