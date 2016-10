BBC kürzt 300 Stellen

In der britischen TV-Produktion werden massiv Stellen gestrichen: Die BBC will 300 Posten einsparen. Arbeitnehmerverbände befürchten, das könnte erst der Anfang sein.



Die BBC streicht 300 Stellen in der TV-Produktion. Das gab die britische Rundfunkgesellschaft am Donnerstag bekannt. Grund sei die Umstrukturierung der BBC Studios, wie mitgeteilt wurde. Jedoch würden die Streichungen nicht in Verbindung mit der Umwandlung der BBC Studios in ein kommerzielles Studio stehen, wie die BBC betonte.