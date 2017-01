BBC plant Team gegen Fake News

Die Verbreitung von Falschnachrichten vor allem im Internet nimmt immer weiter zu. Auch die britische BBC erkennt darin eine Bedrohung und will ein Team auf die Beine stellen, das sich mit dem Erkennen solcher Fake News beschäftigen soll.



Die US-Wahl brachte nicht nur einen neuen Präsidenten, sondern auch die Erkenntnis, welchen Einfluss bewusst platzierte Falschnachrichten nehmen können. Vor allem im Internet und vor allem in den sozialen Medien entwickeln diese sogenannten Fake News ein Eigenleben, das auch in anderen Ländern die Angst vor Beeinflussung von politischen Meinungen wachsen lässt. Während Facebook in Deutschland nun verschärft gegen dieses Phänomen vorgehen will, plant auch die BBC, den Kampf gegen Fake News aufzunehmen.