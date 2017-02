BBL: Kampf um die Play-Offs live bei Sport1

Bis zu den Play-Offs stehen noch zahlreiche Spieltage in der Basketball Bundesliga (BBL) an. Das Duell der beiden Endrunden-Kandidaten Bremerhaven und Göttingen zeigt Sport1 am Freitag live.



Noch liegen die Playoffs in der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) ein gutes Stück entfernt. Im Duell der Eisbären Bremerhaven und den BG Göttingen darf sich keine der beiden Mannschaften einen Ausrutscher leisten. Am Freitag treffen die beiden Playoff-Anwärter aufeinander, Sport1 ist ab 19.00 Uhr live dabei. Meldungen zu diesem Thema

Gladbachs Europa-League-Rückspiel live bei Sky und Sport1

Sport1: Verstärkung für "Warm-up - Die Fußballvorschau"

Handball-Bundesliga: Rekordmeister Kiel live bei Sport1

Im März wird Sport1 den Kampf um die Endrunde der BBL weiter live begleiten. Am Samstag, den 4. März, trifft Ratiopharm Ulm auf Rasta Vechta, dieses Match wird beim Sportsender ab 18.00 Uhr live gezeigt. Am darauffolgenden Samstag und zur selben Uhrzeit wird das Duell von Alba Berlin und Würzburg übertragen.