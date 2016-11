BGH-Entscheid: Kommt nun doch die Snowden-Vernehmung?

US-Whistleblower Edward Snowden könnte doch noch im NSA-Untersuchungsausschuss aussagen. Dem entsprechenden Antrag von Grünen und Linken gab der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag statt.



Die Opposition im Bundestag hat bei ihren Bemühungen, den US-Geheimdienstenthüller Edward Snowden als Zeuge vor den NSA-Untersuchungsausschuss zuladen, einen Etappensieg verbucht. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag mitteilte, gab er einem Antrag der Abgeordneten von Grünen und Linken statt und verpflichtet den Ausschuss somit, ein entsprechendes Amtshilfeersuchen an die Bundesregierung zu beschließen. Darin sollen die Voraussetzungen für eine Vernehmung Snowdens in Deutschland geschaffen und vor allem dem früheren NSA-Mitarbeiter Auslieferungsschutz zugesichert werden.