BGH: Zeitschrift "ARD Buffet" ist rechtswidrig

Der Bundesgerichtshof hält das vom Burda-Verlag herausgegebene Magazin "ARD Buffet" für rechtswidrig. Es verlängere den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Print-Bereich.



Nach drei Instanzen gab der Bundesgerichtshof (BGH) dem Bauer-Verlag recht. Er hatte gegen die Zeitschrift "ARD Buffet" geklagt war zuvor an verschiedenen Instanzen gescheitert. Die Zeitschrift verlängert nach Ansicht des BGH den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unzulässigerweise auf den Print-Bereich, auch wenn die Publikation von einem privaten Verlag herausgegeben wird.